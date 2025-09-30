Кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца года

Интерфакс: запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года

Кабмин РФ продлил запрет на экспорт бензина для всех участников рынка до конца 2025 года, говорится в постановлении правительства.

«Он (запрет на экспорт. — «Газета.Ru») будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей», — говорится в сообщении.

27 сентября в Минэнерго РФ сообщали, что сохраняют перед собой задачу в следующий году удержать рост цен на бензин в России близким к уровню инфляции.

В ведомстве отметили, что рост стоимости топлива на АЗС может немного отличаться от инфляции с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства.

По информации Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в РФ с начала года по 22 сентября составил 8,36%, что является выше уровня инфляции за тот же период (4,16%).

Ранее мировой экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям ЕС.