На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца года

Интерфакс: запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года
true
true
true
close
noomcpk/Shutterstock/FOTODOM

Кабмин РФ продлил запрет на экспорт бензина для всех участников рынка до конца 2025 года, говорится в постановлении правительства.

«Он (запрет на экспорт. — «Газета.Ru») будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей», — говорится в сообщении.

27 сентября в Минэнерго РФ сообщали, что сохраняют перед собой задачу в следующий году удержать рост цен на бензин в России близким к уровню инфляции.

В ведомстве отметили, что рост стоимости топлива на АЗС может немного отличаться от инфляции с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства.

По информации Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в РФ с начала года по 22 сентября составил 8,36%, что является выше уровня инфляции за тот же период (4,16%).

Ранее мировой экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами