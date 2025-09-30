На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше рассмотрят проект бюджета на 2026 год с рекордными расходами на оборону

В сейм Польши внесли проект бюджета с рекордными $54,9 млрд на оборону
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В Польше на рассмотрение в сейм (нижнюю палату парламента) внесен проект бюджета на 2026 год с рекордно высокими расходами на оборону. Об этом сообщает «Интерфакс».

В соответствии с документом, предусмотрены расходы государственного бюджета в размере 918,9 млрд злотых, с дефицитом 271,7 млрд злотых (более $250 млрд и $74,5 млрд соответственно).

Особое внимание в бюджете уделено тратам на оборону. Так, в 2026 году на них предлагается выделить свыше 200 млрд злотых ($54,9 млрд), что составляет 4,81% ВВП.

При этом в 2025 году военный бюджет Польши составил 186 млрд злотых (около $45 млрд) — это 4,7% ВВП республики.

В августе сообщалось о планах президента Польши Кароля Навроцкого увеличить численность военных в армии до 300 тысяч. В настоящее время армия Польши насчитывает 216 тысяч военных.

Ранее в Польше связали политический вес страны с уровнем военных расходов.

