Россия выделит на развитие авиапрома свыше 116 млрд рублей

ТАСС: Россия выделит почти 116,6 млрд рублей на развитие авиапрома в 2026 году
Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия выделит почти 116,6 млрд рублей на государственную программу развития авиационной промышленности в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт программы.

Сообщается, что из них 34,7 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, а оставшиеся 81,9 млрд рублей — из сторонних источников.

В текущем году на развитие авиапрома было выделено 224,6 млрд рублей.

18 сентября президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами парламентских фракций заявил, что РФ достигла заметных успехов в сфере авиационного двигателестроения в последние годы.

Он подчеркнул, что в России создали отличный новый двигатель ПД-14, который не просто соответствует мировым стандартам, а даже лучше. По словам президента, сейчас российские конструкторы активно работают над созданием ПД-35 и ПД-26 для широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов.

Ранее российские ученые придумали, как сделать авиаперелеты комфортнее и безопаснее.

