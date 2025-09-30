Сбербанк купил пакет акций «Союзмультфильма»

Сбербанк приобрел пакет акций киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«В 2025 году в рамках исполнения распоряжения правительства был реализован пакет акций АО «Киностудия «Союзмультфильм». Покупателем данного пакета акций выступило ПАО «Сбербанк»», — говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что рост поступлений от приватизации в федеральный бюджет было обеспечено в основном за счет поступления средств от этой сделки. Речь идет о сумме в 1,118 млрд рублей.

До этого сообщалось, что «Союзмультфильм» создаст новые экранизации сказок Корнея Чуковского. В планах — выпуск медиафраншизы на основе 11 произведений поэта. Уже известно, что повторно экранизируют «Мойдодыра», «Тараканище», «Крокодила», «Муху-Цокотуху» и «Федорино горе».

По ним будет снято игровое кино и мультипликационные фильмы, а также выпустят игры и комиксы.

Ранее «Союзмультфильм» объяснил, зачем зарегистрировал бренд «Чебубу».