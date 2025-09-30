На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбербанк купил пакет акций «Союзмультфильма»

Сбербанк приобрел пакет акций киностудии «Союзмультфильм»
true
true
true
close
Союзмультфильм

Сбербанк приобрел пакет акций киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«В 2025 году в рамках исполнения распоряжения правительства был реализован пакет акций АО «Киностудия «Союзмультфильм». Покупателем данного пакета акций выступило ПАО «Сбербанк»», — говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что рост поступлений от приватизации в федеральный бюджет было обеспечено в основном за счет поступления средств от этой сделки. Речь идет о сумме в 1,118 млрд рублей.

До этого сообщалось, что «Союзмультфильм» создаст новые экранизации сказок Корнея Чуковского. В планах — выпуск медиафраншизы на основе 11 произведений поэта. Уже известно, что повторно экранизируют «Мойдодыра», «Тараканище», «Крокодила», «Муху-Цокотуху» и «Федорино горе».

По ним будет снято игровое кино и мультипликационные фильмы, а также выпустят игры и комиксы.

Ранее «Союзмультфильм» объяснил, зачем зарегистрировал бренд «Чебубу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами