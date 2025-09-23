Россиян предупредили о подорожании аренды квартир

Экономист Байгузина: аренда однушек, двушек и трешек в РФ подорожает на 10% к октябрю

Цены на аренду однокомнатных квартир в России по итогам сентября вырастут на 5–10%, двухкомнатных — на 7–12%, трехкомнатных — на 10–15%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Аренда однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир будет постепенно расти, особенно при повышении спроса на съемное жилье без значительного увеличения предложения. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет около 60 тыс. рублей, двухкомнатной — примерно 71 тыс. рублей, трехкомнатной — порядка 129 тыс. рублей. Эти цифры основаны на средних показателях массового сегмента рынка («эконом» и «комфорт»). Уровень ставок постепенно повышается, особенно в сегменте среднего и доступного жилья», — отметила Байгузина.

С мая по начало сентября 2025 года в большинстве крупных российских городов зафиксирован рост арендных ставок при одновременном сокращении предложения, говорится в исследовании аналитического центра «Домклик», поступившем в редакцию. В среднем по стране цены на аренду увеличились на 12%, уточнили аналитики.

