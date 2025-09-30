Названы правила, которые помогут выстроить HR-процессы в новой компании

Первые 100 дней являются определяющими при формировании фундамента системы управления, именно от этого будет зависеть будущее организации. Об этом газете «Известия» рассказал HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов.

«Представьте ситуацию: вы стали HR-специалистом компании, которая только начинает свой путь. Офис пока пуст, команда состоит из нескольких энтузиастов, а бюджет ограничен. Первая задача — не просто нанять сотрудников, а создать систему управления персоналом для успешного развития и достижения бизнес-целей», — сказал он.

Так, он советует разработать HR-стратегию на ближайшие три года, определить философию управления людьми и составить прогноз необходимых компетенций. После этого можно моделировать структуры HR-службы и распределять зоны ответственности, а также провести анализ рынка труда и зарплат, чтобы понимать, чем компания сможет привлечь кандидатов. Чернышов добавил, что после этого можно переходить к запуску первых бизнес-процессов: найму сотрудников, их адаптации и планированию масштабирования.

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова до этого говорила, что российские работодатели чаще всего нанимают сотрудников пенсионного возраста на позиции повара и пекаря, разнорабочего, машиниста спецтехники, горничной, уборщика, производителя работ и санитара.

