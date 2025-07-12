Депутат рассказал о действии семейной налоговой выплаты в России с 2026 года

Депутат Гаврилов: родителям с детьми вернут до 189 тыс. рублей в год с 2026 года

С 2026 года в России заработает новая мера поддержки для семей с детьми — налоговая выплата в размере от 56 до 189 тысяч рублей в год. Об этом сообщил ТАСС глава думского комитета по собственности и член финсовета Центробанка Сергей Гаврилов.

По его словам, получить выплату смогут родители, у которых есть как минимум двое несовершеннолетних детей или дети-студенты до 23 лет. При этом взрослые должны быть официально трудоустроены, а доход на одного члена семьи — не выше полутора прожиточных минимумов, действующих в регионе.

Суть выплаты — возврат части налога на доходы. Вместо стандартной ставки НДФЛ в 13% государство пересчитает ее по льготной — 6%. Разницу в 7% вернут по итогам года. Для этого родителю нужно будет подать заявление в Социальный фонд — через «Госуслуги» или лично. Период подачи — с июня по октябрь следующего года.

Размер выплаты зависит не только от количества детей, но и от доходов. Чем выше официальная зарплата (в пределах установленных лимитов), тем больше сумма возврата. Например, семья из четырёх человек с доходом около 1,3 млн рублей в год сможет получить выплату в верхнем диапазоне.

Также будут учитываться имущественные критерии, их методику еще разрабатывают, отметил депутат. А вот задолженность по алиментам станет основанием для отказа.

Программа не будет полностью автоматической — документы придется подавать ежегодно, так как уровень дохода и ситуация в семье могут меняться, заключил Гаврилов.

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