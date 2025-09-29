На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россияне тратят на питание детей-школьников

Треть опрошенных россиян тратят на питание детей-школьников до 5 тыс. рублей
Sharomka/Shutterstock/FOTODOM

Большинство опрошенных россиян (61%) видят в комплексных обедах из школьной столовой оптимальный по соотношению цены и качества вариант. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «X5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

Каждый третий респондент (33%) ежемесячно тратит на питание ребенка в школе от 3 тыс. до 5 тысяч рублей, а 15% опрошенных — от 5 тыс. до 8 тыс. рублей.
Около трети родителей совмещают несколько форматов: школьные обеды дополняются домашней едой, которую ребенок берет с собой.

Половина школьников (53%) питаются в столовой, при этом 43% делают это в рамках комплексного питания вместе с классом, а 10% покупают еду в школьном буфете самостоятельно. Половина опрошенных (50%) сообщили, что еду в школу готовит один из родителей. Однако в 3% случаев дети самостоятельно собирают себе обеды.

Что касается карманных расходов, половина родителей (50%) выделяют детям-школьникам от 100 до 300 рублей ежедневно. Для четверти (25%) респондентов вопрос трат на питание неактуален, так как оно включено в стоимость обучения.

56% респондентов направляют на нужды школьника от 10 тыс. до 40 тыс. рублей в начале учебного года. Основной статьей расходов для 90% остается приобретение школьной формы и обуви. Канцелярские товары занимают вторую позицию по значимости затрат — на них указали 56% опрошенных. При этом каждый третий родитель (35%) относит к существенным статьям расходов покупку электроники для учебы — ноутбуков, планшетов и компьютеров.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

Ранее россияне рассказали, что едят в холодную погоду.

