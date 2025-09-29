Россияне рассказали, где провели летний отпуск

Более половины опрошенных россиян (57%) провели свой отпуск этим летом на даче. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного торговой компанией ТСТН (есть у «Газеты.Ru»).

70% из них заявили, что уезжают в свой отпуск на дачу, потому что им это нравится. 30% отметили, что поступают так из стремления сэкономить.

Наличие дачи делает россиян более счастливыми, в этом признались 77% участников опроса. 46% респондентов рассказали, что с возрастом стали чаще посещать дачу.

«Феномен дачного отдыха — это одна из ключевых черт российской культуры и быта. Предпочтение проводить отпуск на даче, а не на море или в путешествии объясняется историческими, экономическими и социально-психологическими причинами. Для жителя мегаполиса, проводящего день за днем в квартире, офисе и в стремительном ритме, дача — это другой мир, где можно насладиться тишиной и отсутствием суеты. Кроме того, на даче нет необходимости куда-то бежать, осматривать достопримечательности по графику, как многие делают в путешествиях», — отметил генеральный директор ТСТН Анатолий Нестеров.

17% опрошенных уезжали в отпуск за границу, а 26% — на море в России.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

