На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян будут занимать на ремонт

Более 50% опрошенных россиян планируют одалживать деньги на ремонт в 2025 году
true
true
true
close
Archi_Viz/Shutterstock/FOTODOM

Более половины опрошенных россиян (53,5%) в 2025 году планируют одалживать деньги на ремонт в том или ином виде. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

Более трети опрошенных россиян (39,7%) собираются сделать ремонт в кредит в 2025 году. В 2024 году таковых было 32,5%. Брать в долг у знакомых, родственников на ремонт будут 14,8%, тогда как годом ранее этот вариант указали 8,4%. Финансировать ремонт за счет своих денег или финпомощи на безвозмездной основе от родителей, родственников планируют 32,9% против 39,3% годом ранее. Не определились в этом вопросе 13,6% опрошенных, год назад этот вариант ответа указал почти каждый пятый — 19,8%.

В качестве максимальной суммы, которую они готовы одолжить, 25,7% опрошенных указали 200 тыс. рублей, тогда как годом ранее таких респондентов было более трети — 34,8%. Подавляющее большинство опрошенных заявили о готовности одолжить сумму в диапазоне 200–500 тысяч рублей, при этом их доля выросла до 57,8 с 52,6% год назад. На заемную сумму в пределах 500 тыс. — 1 млн рублей и свыше 1 млн рублей ориентируются 13,1 и 3,4% респондентов соответственно, годом ранее — 10,3 и 2,3% соответственно.

«Стоимость услуг рабочих и строительных материалов возросла, поэтому многие рассчитывают пополнить бюджет на ремонт заемными средствами. В случае привлечения кредита в банке деньги чаще всего идут на крупные траты. Полученные в микрофинансовых организациях средства направляются на более мелкие сопутствующие и не всегда запланированные в ходе ремонта расходы. В январе — августе 2025 года в общем объеме заявок на займы доля заявок на цели, связанные с ремонтом, выросла на 7,1 п.п. относительно аналогичного периода прошлого года», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что уровень просроченной задолженности россиян по потребительским кредитам не является критическим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами