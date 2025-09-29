Стало известно, сколько россиян будут занимать на ремонт

Более половины опрошенных россиян (53,5%) в 2025 году планируют одалживать деньги на ремонт в том или ином виде. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

Более трети опрошенных россиян (39,7%) собираются сделать ремонт в кредит в 2025 году. В 2024 году таковых было 32,5%. Брать в долг у знакомых, родственников на ремонт будут 14,8%, тогда как годом ранее этот вариант указали 8,4%. Финансировать ремонт за счет своих денег или финпомощи на безвозмездной основе от родителей, родственников планируют 32,9% против 39,3% годом ранее. Не определились в этом вопросе 13,6% опрошенных, год назад этот вариант ответа указал почти каждый пятый — 19,8%.

В качестве максимальной суммы, которую они готовы одолжить, 25,7% опрошенных указали 200 тыс. рублей, тогда как годом ранее таких респондентов было более трети — 34,8%. Подавляющее большинство опрошенных заявили о готовности одолжить сумму в диапазоне 200–500 тысяч рублей, при этом их доля выросла до 57,8 с 52,6% год назад. На заемную сумму в пределах 500 тыс. — 1 млн рублей и свыше 1 млн рублей ориентируются 13,1 и 3,4% респондентов соответственно, годом ранее — 10,3 и 2,3% соответственно.

«Стоимость услуг рабочих и строительных материалов возросла, поэтому многие рассчитывают пополнить бюджет на ремонт заемными средствами. В случае привлечения кредита в банке деньги чаще всего идут на крупные траты. Полученные в микрофинансовых организациях средства направляются на более мелкие сопутствующие и не всегда запланированные в ходе ремонта расходы. В январе — августе 2025 года в общем объеме заявок на займы доля заявок на цели, связанные с ремонтом, выросла на 7,1 п.п. относительно аналогичного периода прошлого года», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что уровень просроченной задолженности россиян по потребительским кредитам не является критическим.