В России оценили просроченные долги по кредитам

Уровень просроченной задолженности россиян по потребительским кредитам не является критическим, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Рост просрочки по кредитам — это неизбежное следствие режима высоких ставок. Кроме того, из-за крупных бюджетных расходов растет общий размер денежной массы в стране, количество денег в системе, а с ними и займов, включая просроченные. Уровень просрочки по кредитам в 5,7%, о котором говорят в ЦБ, не является критическим. Даже у крупных госбанков он составляет около 4% портфеля. У участников, которые работают на высокой марже вроде Т-банка, просрочка даже в лучшие годы могла составлять 10–12%. Сегодня они держат планку ниже 7%. Другими словами, системно значимые банки умеют работать с такими рисками, и потребкредиты у них хорошо сбалансированы другими видами займов», — отметил Селезнев.

Он допустил, что доля просрочки во втором полугодии может расти по инерции. Но ЦБ фактически уже перешел к снижению ставки, поэтому перелом тенденции все равно случится, уверен Селезнев. Он предположил, что перелом тенденции случится не ранее осени или даже зимы, но доля просроченных кредитов точно начнет снижаться — просто потому, что у заемщиков появится возможность перекредитоваться дешевле.

Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам достиг 1,5 трлн рублей. Это рекорд за последние шесть лет, следует из данных ЦБ. В Банке России уточнили, что объем проблемных ссуд с мая 2024 года по май 2025 года увеличился на 400 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их доля достигла 5,7% от розничного портфеля, пишут «Известия».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по кредитам в дальнейшем.