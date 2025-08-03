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В России выставят на продажу алкогольные заводы, изъятые за финансирование ВСУ

ТАСС: Россия выставит на продажу пять бывших активов украинской «Баядеры»
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Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России включило в прогнозный план приватизации пять алкогольных предприятий, ранее обращенных в собственность государства из-за связей их бывших владельцев с финансированием украинских вооруженных сил. С документом, утвержденным кабмином, ознакомилось агентство ТАСС.

Речь идет о компаниях, ранее входивших в состав украинского холдинга «Баядера». В январе Росфинмониторинг внес «Баядера холдинг» и его бенефициаров в перечень террористов и экстремистов, после чего в феврале Генпрокуратура добилась в суде изъятия активов. В апреле Федеральная служба судебных приставов обратила в доход государства акции пяти компаний, которые теперь планируется приватизировать.

В разделе «Производство напитков» в план включен Великоустюгский ликеро-водочный завод (Вологодская область) — ключевой актив холдинга. Завод, основанный в 1895 году, выпускает водку под брендами «Перепелка», «От Деда Мороза» и «Устюжанка».

Кроме того, в разделе «Торговля оптовая» фигурируют компании «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-групп» (Москва), а также «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма» (Крым).

Ранее стало известно, что в Петербурге на месте водочного завода на Московском шоссе построят жилые дома.

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