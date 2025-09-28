Экономист оценил, сколько «продержится» Россия при полном прекращении производства бензина

Экономист Колобанов: в России достаточно бензина даже с учетом ремонтов на НПЗ

Несмотря на плановые и внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в России достаточно бензина, заявил РИА Новости замдиректора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР (топливно-энергетического комплекса центра стратегических разработок) Сергей Колобанов.

«Запасы бензина и дизтоплива в резервуарах НПЗ, на нефтебазах предприятий нефтепродуктообеспечения, в системе «Транснефти», а также в ж/д цистернах (объемы со статусом «в пути») позволяют «продержаться» экономике страны без снижения потребления даже при полном прекращении производства несколько десятков дней», — сказал эксперт.

Он добавил, что этого времени хватит, чтобы закончить основную часть ремонтных работ на НПЗ. По мнению Колобанова, в случае аварий и внеплановых ситуаций сложности всегда связаны не с дефицитом топлива, а с быстрым поиском логистических решений.

«Для паники нет никакого основания, а конечным потребителям можно посоветовать только более вдумчиво относиться к раздуваемой истерии и своими действиями по покупке топлива «про запас» и «на всякий случай» не провоцировать еще большие дисбалансы», — подчеркнул специалист.

Колобанов отметил, что «призрак» дефицита топлива появляется в России каждые два-три года. При этом незначительные дисбалансы из-за действий спекулянтов могут достигать заметных размеров. А топливные компании — не «богоугодные заведения» и как бизнес-структуры стремятся заработать максимум в любой ситуации.

На этой неделе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в стране есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков. По его словам, такая практика была всегда.

Ранее губернатор Севастополя обратился к жителям из-за ситуации с бензином.