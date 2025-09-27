Индонезия поставляла в США радиоактивные специи и креветки

В партии гвоздики компании PT Natural Java Spice, отправленной из Индонезии в США, обнаружены следы цезия-137. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

«На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заблокировало импорт всех специй от компании PT Natural Java Spice из Индонезии. Это произошло после того, как федеральные инспекторы обнаружили цезий-137 в партии гвоздики, отправленной в Калифорнию», – передает агентство.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении AP, в 2025 году PTNJS отправила в США порядка 200 кг гвоздики.

Радиоактивный элемент был обнаружен в специях после того, как в августе другая индонезийская компания PT Bahari Makmuri Sejati (BMS foods), ежегодно поставляющая в Соединенные Штаты сотни тонн креветок, получила уведомление о запрете на ввоз своей продукции. По данным агентства, надзорные службы Соединенных штатов обнаружили токсичный продукт в сети магазинов Kroger, имеющих точки продаж практически по всей стране.

