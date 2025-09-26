На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Объем операций дропов в 2025 году снизился втрое

Александр Сухов/РИА Новости

Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России Богдан Шабля сообщил, что в 2025 году объем операций дропов уменьшился втрое по сравнению с 2024 годом, а средний размер транзакций снизился с 2-3 миллионов рублей до 200-300 тысяч рублей. Его слова приводит ТАСС.

«Если раньше дропы жили в банках недели, то теперь они живут часы, а в некоторых банках они живут минуты. Объем операций дропов в текущим году по сравнению с прошлым годом сократился, более, чем втрое, так же кратно снижена средняя сумма операций - с 2-3 млн рублей в прошлом году до 200-300 тыс. рублей в этом году», — отметил Шабля на XXII Международном банковском форуме.

По данным Центрального Банка, в настоящее время в России насчитывается 1,2 млн дропперов, при этом треть из них являются клиентами банков с иностранными паспортами.

Шабля подчеркнул, что ЦБ ежемесячно обнаруживает не менее 100 тысяч счетов, связанных с дропперами, которые открываются ими как минимум в 20-30 различных банках.

Операции дропов — это действия, при которых мошенники вовлекают граждан в нелегальные схемы, связанные с переводом или обналичиванием средств, полученных преступным путем.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников для открытия счетов в банках.

