Россиянам дали советы, как избежать переплаты банкам за допуслуги

Россиянам часто приходится переплачивать банкам за навязанные ими дополнительные услуги, причем зачастую клиенты даже не знают об этом. Среди таких платных услуг могут быть смс-оповещения, страхование, «финансовая защита» и масса других, рассказал RT предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По закону о защите прав потребителей навязывать такие услуги, как страхование жизни и здоровья при оформлении кредита, платные уведомления или сервисы мониторинга кредитной истории нельзя. При этом предложить их банк может, но у клиента должна быть возможность отказаться, а также ознакомиться с суммой расчета полной стоимости кредита с учетом всех этих дополнительных начислений, пояснил эксперт.

Он призвал россиян всегда внимательно читать договоры и просить сотрудников банка предоставить полный перечень всех платных услуг, которые они предусматривают. Выбирать следует только то, что действительно нужно, ориентируясь при этом на конечную, полную стоимость кредита.

«Ненужные страховки можно отменить в «период охлаждения» — до 30 дней с возвратом премии, — пояснил Астафьев. — Если кредит навязывают только вместе с дополнительными услугами, следует фиксировать ситуацию (записи, переписка) и жаловаться в Банк России или финансовому омбудсмену».

При таком грамотном отношении к вопросам сотрудничества с банком можно избежать лишних расходов, заключил специалист.

Напомним, с октября 2024 года российские банки не имеют права навязать сложные страховые услуги своим клиентам. Как уточнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, возможность кредитных организаций зарабатывать на гражданах ограничил закон об ужесточении условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ). Причем она отметила, что страховка является одним из наиболее прибыльных инструментов для финорганизаций.

