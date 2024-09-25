Российские банки лишатся одного из способов заработка на клиентах

Начиная с 1 октября российские банки не смогут навязать сложные страховые услуги своим клиентам, заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Ее цитирует агентство «Прайм».

Дело в том, что со следующего месяца в силу вступает закон об ужесточении условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ). Эта мера ограничит возможность кредитных организаций зарабатывать на гражданах, отметила эксперт.

«Как правило именно страхование жизни становится наиболее распространенной практикой мисселинга, то есть недобросовестных продаж со стороны банков», — подчеркнула Валишвили.

Страховка является одним из наиболее прибыльных инструментов для финорганизаций.

Между тем в России заметно выросла популярность страховых полисов для старшего поколения. В этом году россияне стали вдвое чаще страховать своих пожилых родителей от несчастных случаев.

Ранее ипотечным заемщикам пообещали, что страховки для них подешевеют с 2025 года.