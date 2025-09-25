На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в каком возрасте россияне перестают получать деньги от родителей

Почти 60% опрошенных россиян перестают получать деньги от родителей в 20–23 года
true
true
true
close
LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Более чем половина россиян (56%) перестали получать регулярную финансовую помощь от родителей в возрасте 20–23 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Т-Ж» (есть у «Газеты.Ru»).

Четверть опрошенных россиян (24%) перестали получать деньги от родителей в 20–24 года, 21% — после 24 лет. 16% опрошенных стали самостоятельно себя обеспечивать в 18–19 лет, еще 8% — до совершеннолетия. 6,6% респондентов перестают получать деньги от родителей в постоянном режиме в 25–29 лет, еще 4,1% — в 30–34 года.

Среди женщин доля ставших самостоятельными до 18 лет оказалась в 1,6 раза больше, чем среди мужчин: 8,5% среди женщин и 5,2% среди мужчин. Среди мужчин больше и тех, кто опирался на поддержку родителей после 25 лет, — 5,8% против 4% у женщин.

В прошлом возраст финансовой сепарации был ниже. Опрошенные в возрасте 30–34 лет стали финансово независимы в среднем в 22 года, в возрасте 40 лет и старше — в 21,2 года. Причем у мужчин прирост составил год и два месяца, у женщин — около полугода.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

Ранее психолог Дмитрий Чернышов объяснил, почему современные дети считают, что родители им все должны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами