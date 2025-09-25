Стало известно, в каком возрасте россияне перестают получать деньги от родителей

Почти 60% опрошенных россиян перестают получать деньги от родителей в 20–23 года

Более чем половина россиян (56%) перестали получать регулярную финансовую помощь от родителей в возрасте 20–23 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Т-Ж» (есть у «Газеты.Ru»).

Четверть опрошенных россиян (24%) перестали получать деньги от родителей в 20–24 года, 21% — после 24 лет. 16% опрошенных стали самостоятельно себя обеспечивать в 18–19 лет, еще 8% — до совершеннолетия. 6,6% респондентов перестают получать деньги от родителей в постоянном режиме в 25–29 лет, еще 4,1% — в 30–34 года.

Среди женщин доля ставших самостоятельными до 18 лет оказалась в 1,6 раза больше, чем среди мужчин: 8,5% среди женщин и 5,2% среди мужчин. Среди мужчин больше и тех, кто опирался на поддержку родителей после 25 лет, — 5,8% против 4% у женщин.

В прошлом возраст финансовой сепарации был ниже. Опрошенные в возрасте 30–34 лет стали финансово независимы в среднем в 22 года, в возрасте 40 лет и старше — в 21,2 года. Причем у мужчин прирост составил год и два месяца, у женщин — около полугода.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

