Стало известно, как санкции повлияли на российский бизнес

Почти 80% опрошенных компаний в России столкнулись с последствиями санкций
true
true
true
close
Архив Совета Федерации

Большинство опрошенных российских компаний (78%) сообщили, что пострадали в той или иной степени от антироссийских санкций. Таковы результаты опроса, проведенного «Актион Финансы» (есть у «Газеты.Ru»).

На 59% санкции повлияли существенно («есть сложности, но они работают»), 19% пострадали очень сильно («бизнес им пришлось перестроить»).
52% респондентов внедрили новые схемы расчетов и работы с валютой, 48% нашли новых поставщиков в дружественных странах, 35% изменили бизнес-модель, а 24% и вовсе пока не нашли эффективных решений. Почти каждая седьмая компания (15%) вынуждена была приостановить развитие из-за санкций.

41% опрошенных хотели бы отменить финансовые санкции (SWIFT, валютные операции, доступ к западным рынкам капитала), около четверти выступили за отмену ограничений на поставки оборудования и технологий.

Около половины респондентов считают наиболее эффективными мерами поддержки льготное кредитование и субсидии (54%), доступ к новым рынкам через дружественные страны (49%), а также развитие параллельного импорта (46%).

59% компаний считают, что частичное послабление санкций возможно в перспективе ближайших трех-пяти лет, более трети (37%) верят в то, что санкции частично начнут снимать в течение ближайшего года.

«Большинство компаний уже адаптировались к санкционному давлению. При этом запрос на отмену санкций остается — прежде всего финансовых, мешающих расчетам и доступу к капиталу. Мы видим важный сдвиг: бизнес все реже воспринимает санкции как катастрофу и все чаще — как триггер для трансформации. Это видно по высокой доле компаний, которые не просто выживают, а ищут новые возможности для роста. Что касается прогноза, то санкции надолго, но и настрой у бизнеса — на длинную дистанцию. Мы видим не панику, а стратегическую перестройку с прицелом на устойчивость и автономность», — отметила ведущий эксперт «Актион Финансы» Дарья Ковальчук.

В опросе приняли участие более 500 российских компаний из таких сфер, как производство, торговля, транспорт и логистика.

Ранее стало известно, что будет с курсом рубля после новых санкций.

