Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать бензин впрок

Жителям Севастополя не стоит закупать бензин впрок, поскольку ситуация с топливом в настоящее время контролируемая. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

«Призываю всех севастопольцев, дополнительный ажиотаж приводит к тому, что топливо заканчивается быстрее, чем по расчету оно поступает. Запасать впрок смысла нет никакого в настоящее время», — сказал глава города.

Развожаев добавил, что в среду в Севастополе был куплен трехдневный запас бензина АИ-95 на всех заправках. По его словам, ситуации, при которой топливо пропадет, не будет.

В России жители регионов пожаловались на нехватку топлива и закрывающиеся автозаправки. При этом бензины АИ-92 и АИ-95 стали пропадать даже в крупных городах. Как выяснила «Газета.Ru», владельцы небольших сетей АЗС специально начали ограничивать ажиотажный спрос, чтобы потом было чем торговать.

Ранее вице-премьер назвал небольшим дефицит нефтепродуктов в России.