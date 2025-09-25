Набиуллина отметила прогресс российской банковской системы

Набиуллина: российские банки больше не консервативные, а мобильные институты

Через 10-15 лет российские кредитные организации претерпят полную трансформацию, став цифровыми экосистемами. Такой прогноз привела глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме, пишет ТАСС.

«Банки будущего станут значительно более цифровыми, мобильными и гибкими. Они будут частью крупных экосистем, но сохранят свою ключевую функцию», — подчеркнула Набиуллина.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков, размышляя о перспективах банковской системы на ближайшие 10-15 лет, отметил, что технологический прогресс не упразднит необходимость в финансовых институтах.

«Независимо от того, какое название они получат в будущем, нам по-прежнему потребуются структуры, предоставляющие финансовые услуги. Они станут более цифровыми, но продолжат обеспечивать доступ к необходимым сервисам,» - заявил Чебесков.

12 сентября Центральный Банк России в третий раз подряд принял решение о снижении ключевой ставки – на 1 процентный пункт, доведя ее до 17%. Набиуллина пояснила, что регулятор колебался между сохранением текущего уровня ставки и ее уменьшением.

