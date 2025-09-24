На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«У нас специфическое положение»: Словакия пошла против ЕС в вопросе отказа от газа из РФ

Словакия попросила исключить ее из плана Евросоюза по отказу от российского газа
true
true
true
close
Kira Hofmann/Global Look Press

Словакия попросила Еврокомиссию (ЕК) исключить ее из плана по отказу от российских энергоносителей в ближайшие три года, заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар после встречи на полях Генассамблеи ООН с коллегой из РФ Сергеем Лавровым. Главу МИД Словакии цитирует «Прайм».

Дипломат подчеркнул, что республика ясно сформулировала позицию по этому вопросу, когда в Евросоюзе обсуждался отказ от энергоносителей из России.

«У нас специфическое положение, и мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим [покупать российские энергоносители] в течение определенного времени», — сказал Бланар.

Весной 2022 года страны ЕС в плане REPowerEU обозначили цель отказаться от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. После переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2027 году Европа «навсегда перевернет страницу» с энергоносителями из РФ.

Ранее Трамп в ООН пригрозил России «серьезными пошлинами».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами