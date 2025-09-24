«У нас специфическое положение»: Словакия пошла против ЕС в вопросе отказа от газа из РФ

Словакия попросила исключить ее из плана Евросоюза по отказу от российского газа

Словакия попросила Еврокомиссию (ЕК) исключить ее из плана по отказу от российских энергоносителей в ближайшие три года, заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар после встречи на полях Генассамблеи ООН с коллегой из РФ Сергеем Лавровым. Главу МИД Словакии цитирует «Прайм».

Дипломат подчеркнул, что республика ясно сформулировала позицию по этому вопросу, когда в Евросоюзе обсуждался отказ от энергоносителей из России.

«У нас специфическое положение, и мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим [покупать российские энергоносители] в течение определенного времени», — сказал Бланар.

Весной 2022 года страны ЕС в плане REPowerEU обозначили цель отказаться от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. После переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2027 году Европа «навсегда перевернет страницу» с энергоносителями из РФ.

Ранее Трамп в ООН пригрозил России «серьезными пошлинами».