В Минэкономразвития рассказали об эффекте на инфляцию при пересмотре НДС

МЭР: эффект на инфляцию в РФ в случае повышения НДС будет разовым
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Минэкономразвития учло в своем прогнозе налоговые инициативы Минфина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.

24 сентября Минфин выступил за повышение НДС с 20 до 22%. При этом льготная ставка в 10% для социально значимых товаров сохранится. В их числе продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати и книги, а также племенные сельскохозяйственные животные.

По словам представителя Минэкономразвития, возможное повышение НДС учтено в прогнозе министерства — его влияние на инфляцию будет носить разовый характер и проявится в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего — аналогично ситуации 2018–2019 годов.

Ведомство уже направило в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В документе также уточнены оценки на текущий год: согласно обновленным данным, инфляция в России в 2025 году составит 6,8%, а в 2026 году замедлится до 4%.

НДС является одним из ключевых источников дохода федерального бюджета и взимается с добавленной стоимости на каждом этапе производства и реализации товаров и услуг. В России налог был введен в 1992 году по ставке 28%. В дальнейшем ставка неоднократно менялась: в 1993 году снижена до 20%, в 2004 году — до 18%, а с 2019 года вновь установлена на уровне 20%, при сохранении льготной категории.

Ранее стало известно, сколько получит бюджет от повышения НДС.

