Стало известно, как повлияет на малый бизнес снижение порога по УСН

Со снижением порога по упрощенной системе налогообложения (УСН) до 10 млн рублей «упрощенка» теряет главный смысл. Новый порог затронет почти все компании малого и среднего бизнеса, и они будут вынуждены платить налог на добавленную стоимость (НДС), сказала «Газете.Ru» глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.

«Снижение Минфином порога для освобождения от уплаты НДС до 10 млн рублей для «упрощенцев» кардинально меняет саму суть этого налогового режима. Если изначально реформа по внедрению НДС на УСН позиционировалась как точечная мера, затрагивающая около 3% бизнеса, то новый порог в 10 млн означает, что она затронет практически всех. Теперь можно констатировать, что упрощенной системы налогообложения в том виде, в котором она существовала много лет — то есть с освобождением от НДС — практически не осталось. Мы наблюдаем поэтапный уход от этого режима и переход к обложению налогом на добавленную стоимость для всех категорий налогоплательщиков», — отметила Мемрук.

По ее словам, положительным моментом пока остается сохранение льготных ставок для «упрощенцев» (5% или 7% с оборота без права на вычеты), что соответствует практике некоторых зарубежных стран. Однако сама по себе «упрощенка» как инструмент кардинального снижения административной и налоговой нагрузки уходит в прошлое, заключила Мемрук.

Минфин 24 сентября предложил снизить порог уплаты НДС с 60 млн до 10 млн рублей. По замыслу министерства, это должно сократить практику дробления бизнеса и увеличить число плательщиков налога. В то же время НДС планируется повысить с 20 до 22%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

