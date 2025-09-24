На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как повлияет на малый бизнес снижение порога по УСН

Мемрук: снижение порога по УСН до 10 млн руб. затронет все малые предприятия в РФ
true
true
true
close
Shutterstock

Со снижением порога по упрощенной системе налогообложения (УСН) до 10 млн рублей «упрощенка» теряет главный смысл. Новый порог затронет почти все компании малого и среднего бизнеса, и они будут вынуждены платить налог на добавленную стоимость (НДС), сказала «Газете.Ru» глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.

«Снижение Минфином порога для освобождения от уплаты НДС до 10 млн рублей для «упрощенцев» кардинально меняет саму суть этого налогового режима. Если изначально реформа по внедрению НДС на УСН позиционировалась как точечная мера, затрагивающая около 3% бизнеса, то новый порог в 10 млн означает, что она затронет практически всех. Теперь можно констатировать, что упрощенной системы налогообложения в том виде, в котором она существовала много лет — то есть с освобождением от НДС — практически не осталось. Мы наблюдаем поэтапный уход от этого режима и переход к обложению налогом на добавленную стоимость для всех категорий налогоплательщиков», — отметила Мемрук.

По ее словам, положительным моментом пока остается сохранение льготных ставок для «упрощенцев» (5% или 7% с оборота без права на вычеты), что соответствует практике некоторых зарубежных стран. Однако сама по себе «упрощенка» как инструмент кардинального снижения административной и налоговой нагрузки уходит в прошлое, заключила Мемрук.

Минфин 24 сентября предложил снизить порог уплаты НДС с 60 млн до 10 млн рублей. По замыслу министерства, это должно сократить практику дробления бизнеса и увеличить число плательщиков налога. В то же время НДС планируется повысить с 20 до 22%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что будет после отмены льгот по страховым взносам для МСП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами