WB Банк начнет кредитовать предпринимателей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

WB Банк сможет кредитовать предпринимателей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, сообщает пресс-служба банка.

Банк получил аккредитацию федерального развития. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, это расширит доступ предпринимателей к заемным средствам.

Проект Корпорации МСП с WB Банком реализуется в рамках поручения на ПМЭФ-2025 президента России Владимира Путина по координации механизмов поддержки бизнеса.

Исаевич отметил, что «зонтичные» поручительства – это эффективный и востребованный механизм у МСП.

«Наш анализ показывает, что благодаря этому инструменту предприятия в 2-3 раза быстрее наращивают выручку и активнее создают новые рабочие места. Расширяя сеть банков-партнеров, мы даем возможность получить заемное финансирование на доступных условиях еще большему числу МСП для развития своего бизнеса», — сказал он.

Также председатель правления WB Банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков рассказал, что вхождение в систему «зонтичных» поручительств Корпорации МСП позволит предлагать малому и среднему бизнесу лучшие условия по привлечению средств.

«Совмещая кредитные продукты с «зонтичными» поручительствами, предпринимателям будет проще решать стоящие перед каждой конкретной компанией задачи, в том числе направленные на поддержку отечественного производства», — сказал он.

«Зонтичный» механизм предусматривает выделение банкам — партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств для кредитования под них малых и средних предприятий. Поручительство покрывает до 50% от суммы банковского кредита и может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.

Также Корпорация МСП и компания РВБ (Wildberries и Russ) ведут работу по объединению инструментов цифровой платформы МСП.РФ и «Платформы роста» для обеспечения прохождения отбора и верификации участников в режиме онлайн из любого субъекта РФ.