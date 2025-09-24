На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

WB Банк начнет кредитовать предпринимателей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Предприниматели смогут брать кредиты под «зонтичные» поручительства в WB Банке
true
true
true
close
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

WB Банк сможет кредитовать предпринимателей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, сообщает пресс-служба банка.

Банк получил аккредитацию федерального развития. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, это расширит доступ предпринимателей к заемным средствам.

Проект Корпорации МСП с WB Банком реализуется в рамках поручения на ПМЭФ-2025 президента России Владимира Путина по координации механизмов поддержки бизнеса.
Исаевич отметил, что «зонтичные» поручительства – это эффективный и востребованный механизм у МСП.

«Наш анализ показывает, что благодаря этому инструменту предприятия в 2-3 раза быстрее наращивают выручку и активнее создают новые рабочие места. Расширяя сеть банков-партнеров, мы даем возможность получить заемное финансирование на доступных условиях еще большему числу МСП для развития своего бизнеса», — сказал он.

Также председатель правления WB Банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков рассказал, что вхождение в систему «зонтичных» поручительств Корпорации МСП позволит предлагать малому и среднему бизнесу лучшие условия по привлечению средств.

«Совмещая кредитные продукты с «зонтичными» поручительствами, предпринимателям будет проще решать стоящие перед каждой конкретной компанией задачи, в том числе направленные на поддержку отечественного производства», — сказал он.

«Зонтичный» механизм предусматривает выделение банкам — партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств для кредитования под них малых и средних предприятий. Поручительство покрывает до 50% от суммы банковского кредита и может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.

Также Корпорация МСП и компания РВБ (Wildberries и Russ) ведут работу по объединению инструментов цифровой платформы МСП.РФ и «Платформы роста» для обеспечения прохождения отбора и верификации участников в режиме онлайн из любого субъекта РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами