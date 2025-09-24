В России на льготные ипотечные программы выделят 230 млрд рублей

Минфин направит 230 млрд рублей на льготную ипотеку в 2025 году

В 2025 году Минфин РФ планирует направить 230 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ в связи с расширением условий их предоставления. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Согласно документам, речь идет о таких программах, как семейная ипотека, льготная ипотека и дальневосточная ипотека. Финансирование также предусмотрено для уточнения субсидирования программ с целью сохранения темпов выдачи льготной ипотеки.

Кроме того, Министерство финансов выделит более 18 млрд рублей на ремонт ряда федеральных и региональных дорог. Дополнительные средства пойдут на меры противодействия природным катаклизмам, включая капитальный ремонт гидротехнических и берегоукрепительных сооружений в Бурятии и Карачаево-Черкесии, а также на обеспечение пожарной безопасности в регионах.

На проведение мелиоративных мероприятий дополнительные средства получат Крым, Ставропольский край, Кировская, Тверская, Ульяновская области и другие регионы. Средства для поддержки фермеров и развития сельской кооперации получат Забайкальский край, Бурятия, Дагестан, Калмыкия и Северная Осетия.

На поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых хозяйствований дополнительные средства будут выделены более чем 30 регионам, включая Адыгею, Карелию, Марий Эл, Красноярский и Хабаровский края, а также Белгородскую, Владимирскую, Липецкую, Пензенскую и Свердловскую области.

Кроме того, дополнительные средства будут направлены на создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и людьми с ограниченными возможностями. Такой поддержкой обеспечат 12 субъектов РФ, в том числе Бурятию, Камчатский край, Воронежскую, Костромскую, Новосибирскую и Тюменскую области.

