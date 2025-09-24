Россиян предупредили о перебоях с поставками и подорожании чая и кофе

Полного дефицита чая и кофе в России из-за внедрения маркировки, скорее всего, не будет. Но они подорожают на 3–7% в течение одного-трех месяцев после изменений, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Введение обязательной маркировки действительно может привести к временным перебоям и задержкам с поставками, особенно в первые месяцы после ее введения. Основные проблемы могут возникнуть у небольших производителей и импортеров, которые не успеют подготовиться. Крупные игроки рынка, вероятно, справятся с этим быстрее. Если перебои и возникнут, они будут носить локальный характер и продлятся не более двух-четырех месяцев, пока все участники рынка не отладят процессы. Рост цен при этом неизбежен», — отметил Трепольский.

Он пояснил, что расходы на оборудование, программное обеспечение и сами коды маркировки будут переложены на конечного потребителя. По словам Трепольского, оператор маркировки заявляет, что код стоит 60 копеек, но это только часть затрат. Эксперт добавил, что производители говорят о гораздо более серьезных расходах, и себестоимость продукции в итоге вырастет.

Правительство могло бы предоставить бизнесу субсидии или льготные кредиты на закупку оборудования и внедрение системы маркировки, уверен Трепольский. Он добавил, что ассоциация «Росчайкофе» уже просила перенести сроки и это даст производителям больше времени на подготовку, а также позволит избежать авральных затрат. Производители и оператор маркировки могут совместно работать над оптимизацией затрат на внедрение системы, например, через использование более дешевого оборудования или упрощение процедур, заключил Трепольский.

С 1 сентября в России расширили список товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке. Новые правила затронули часть кондитерских изделий и сладостей, растворимые напитки вроде чая, кофе и цикория, спортивное питание, детские игрушки, а также ряд строительных материалов. Компании должны зарегистрироваться в национальной системе «Честный знак», после чего обязаны наносить на продукцию уникальные коды. По словам оператора системы — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), это обеспечит прозрачность рынка и создаст равные условия для добросовестных производителей. Сейчас к системе «Честный знак» подключено свыше 14 тыс. компаний, включая около 2 тыс. производителей и импортеров. На сегодняшний день маркировке подлежат уже 27 товарных категорий — от обуви и одежды до лекарств, табачных изделий и автопокрышек. Новые меры, как рассчитывают власти, помогут снизить уровень контрафакта и повысить доверие потребителей.

Ранее в Госдуме перечислили россиянам главные изменения, которые их ждут с 1 октября.