Эксперт оценил идею сенатора ввести для россиян финансовые паспорта

Финансист Бархота: финансовый паспорт россиян должен вводиться комплексно
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В России предложили ввести финансовый паспорт граждан для контроля за расходами. Предполагается, что это поможет жителям избежать попадания в долговую яму. Однако подобная мера может сработать только в комплексе с другими решениями, заявил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По мнению специалиста, чаще всего россияне сталкиваются с финансовыми проблемами не только из-за долгов, но и из-за неумения планировать бюджет. Так, многие совершают импульсивные покупки, тратят слишком много на повседневные нужды, чему способствует низкий уровень финансовой грамотности.

«Финансовый паспорт способен решить часть проблем, но только в комбинации с другими инструментами, например с более жёстким контролем кредитования и повышением финансовой грамотности», — подчеркнул Бархота.

С некоторыми гражданами, которые регулярно попадают в долговые ямы, такие меры будут неэффективны – сработают лишь запреты и ограничения, заключил финансист.

Напомним, с инициативой введения финансовых паспортов в беседе с «Газетой.Ru» выступила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России , арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. Она пояснила, что речь идет о создании уникальной карты для каждого, которая будет показывать всю финансовую картину и сигнализировать, когда риск перерасхода денег близок к критическому. По мнению сенатора, такое решение было бы настоящим шагом вперёд, который обеспечит прозрачность и контроль и поможет россиянам строить финансовое будущее без страха оказаться связанными по рукам и ногам.

Ранее в Госдуме рассказали, как списать долги за ЖКХ.

