Минцифры поддержало дело против девелопера «ПИК»

Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против группы лиц девелопера «ПИК», подчеркнув важность равного доступа операторов связи к жилым домам. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на министерство.

«Оно [дело] может стать первым подобного рода прецедентом и позитивно скажется на стремлении управляющих компаний и операторов соблюдать требования законодательства», — выразили надежду в Минцифры.

В министерстве добавили, что анализируют законодательство и обсуждают введение административной ответственности для УК, не пускающих провайдеров в дома в нарушение закона.

23 сентября Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против группы лиц девелопера «ПИК». Проведя проверку, ведомство сообщило, что в структуре ПИК оператор «Ловител» и управляющие компании в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге ограничивали конкурентов в использовании инфраструктуры для подключения интернета.

По оценке ФАС, такие действия ущемляют интересы жителей и подрывают конкуренцию на телеком-рынке. Ведомство напомнило, что свободный выбор провайдера — обязательное условие для развития рынка и повышения качества услуг. В случае признания вины организациям грозят административные штрафы по КоАП РФ, которые могут исчисляться от сотен тысяч до миллионов рублей. Проверка, выявившая нарушения, прошла в мае, а прокуратура Москвы уже заявила о реальном ущербе для жильцов многоквартирных комплексов ПИК.

Ранее в новостройках «ПИК» выявили грубые нарушения, угрожающие безопасности жителей.