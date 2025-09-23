На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России не наблюдают бума кредитования после снижения ключевой ставки

Экономист Валишвили: о буме кредитования в России говорить преждевременно
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

О буме кредитования в России говорить преждевременно, заявила «Газете.Ru» магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Так она прокомментировала увеличение объема кредитов, выданных россиянам, на 8,7% за август 2025 года, до 949 млрд рублей.

«Несмотря на снижение ключевой ставки, ставки по кредитам остаются заградительными для большей части потенциальных заемщиков. Также на уровень банковских ставок по кредитам влияют макропруденциальные лимиты Банка России на выдачу рискованных кредитов. Мегарегулятор занимает достаточно жесткую позицию относительно кредитов с низким первоначальным взносом или на чрезмерно длительный срок, а также в отношении заемщиков с высокой долговой нагрузкой. За последний год банки стали все чаще отказывать потенциальным заемщикам именно из-за мер регулирования Банка России. По этим причинам говорить о буме кредитования в России преждевременно», — отметила Валишвили.

По ее словам, после снижения ключевой ставки россияне, которые планировали крупные покупки и откладывали деньги на первоначальный взнос, решили взять кредит.

ЦБ трижды снижал ключевую ставку в 2025 году — 6 июня (на 1 процентный пункт, до 20%), 25 июля (на 2 п.п., до 18%) и 12 сентября (тоже на 1 п.п., до 17%).

По данным Frank RG, в августе 2025 года при ключевой ставке 18% общий объем выданных кредитов в России приблизился к отметке в 1 трлн рублей. За месяц показатель вырос на 8,7% и составил 949 млрд рублей, что на 75,6 млрд больше, чем в июле. Рост зафиксирован по всем ключевым направлениям кредитования. Так, объем ипотечных выдач увеличился на 11% и достиг 392,5 млрд рублей. Кредиты наличными прибавили 6% — до 357 млрд, автокредиты выросли на 10% — до 173,4 млрд, а розничное кредитование также показало рост на 10%, до 25,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что каждый десятый опрошенный россиянин возьмет кредит после снижения ключевой ставки.

