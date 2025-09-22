Индия резко нарастила поставки мяса в Россию

РИА Новости: в июле Индия увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза

В июле текущего года Индия увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным индийского министерства торговли и промышленности, на которые ссылается агентство, в середине лета Индия отгрузили его на $21,2 млн против 640 тыс. годом ранее.

С начала года продажи индийского мяса достигли рекордных $62,8 млн, что 2,6 раза больше уровня годом ранее.

В общей сложности поставки мяса из Индии в июле составили $401 млн. Таким образом, с 2024 года поставки в денежном выражении выросли почти на $100 млн. При этом основными покупателями за июль стали Вьетнам ($81 млн), Малайзия ($54 млн) и ОАЭ ($37 млн). Россия расположилась на седьмом месте в списке покупателей.

До этого глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщил, что поставки российских удобрений в Китай и Индию в 2025 году могут достичь рекордных 5 млн тонн. По его словам, Россия увеличила поставки удобрений странам БРИКС примерно на 20%, перенаправляя им колоссальные объемы.

Ранее премьер Индии призвал население отказаться от зарубежных товаров.