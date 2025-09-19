На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян одеваются в секонд-хендах

Каждый восьмой опрошенный россиянин покупает одежду к осени в секонд-хендах
«Газета.Ru»

Каждый восьмой опрошенный россиянин (12%) признался, что закупает одежду к осени в секонд-хендах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Такой формат особенно популярен в Москве, Санкт-Петербурге и приграничных регионах, где легче найти стоковые вещи из-за рубежа. В столицах доля любителей секонд-хендов достигает 17%, тогда как в регионах она в среднем не превышает 9%.

Мужчины чаще женщин выбирают секонд-хенды. Респонденты мужского пола отметили, что для них качество материалов и возможность купить брендовые вещи по доступной цене важнее новизны. Женщины, напротив, чаще отвечали, что избегают вторичного рынка и предпочитают скорее переплатить, чем носить вещи, которые прежде носил кто-то другой. Также респонденты женского пола отмечали отмечали, что для них важно, чтобы купленная одежда соответствовала новым трендам сезона.

Главным каналом для покупок, по данным исследования, остаются маркетплейсы: их выбрали 42% респондентов. Чаще всего этот вариант называли жители малых и средних городов, где ассортимент офлайн-магазинов ограничен, а онлайн-площадки дают больше выбора и выгодных цен. Почти треть опрошенных (28%) предпочитает российские сети массмаркета, а 18% выбирают товары отечественных брендов премиум-сегмента.

Что касается расходов на обновление гардероба, то треть респондентов (27%) планируют уложиться в 5–10 тыс. рублей, 33% готовы потратить от 10 тыс. до 20 тыс., еще 22% — до 30–50 тыс. рублей. Более 50 тыс. рублей на осенние покупки намерены выделить лишь 6% участников опроса.

Для оплаты покупок 27% опрошенных респондентов планируют использовать кредитные карты. А каждый пятый (21%) планирует воспользоваться рассрочкой, причем чаще всего речь идет об обуви: именно на нее приходится 34% покупок с отложенными платежами.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рекомендовал откладывать деньги на плановые покупки.

