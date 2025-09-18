На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Титов оценил дискуссию Силуанова и Набиуллиной на Московском финансовом форуме

Титов назвал дискуссию между Силуановым и Набиуллиной игрой полутонов
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Дискуссия между министром финансов Антоном Силуановым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на Московском финансовом форуме была игрой полутонов и показала разницу в подходах ведомств, заявил «Газете.Ru» сппредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Московский финансовый форум отметился очень примечательной дискуссией на сцене между Андреем Макаровым, Антоном Силуановым, Сергеем Собяниным и Эльвирой Набиуллиной. В английском языке по этому поводу есть хорошее слово picturesque. Можно перевести как «живописный», но не совсем то. В общем, получил искреннее удовольствие от игры полутонов в разговоре между людьми, которые друг друга понимают. Хоть и не все говорят. Потому что все, конечно, по-своему правы. И Силуанов, который всегда призывает жить по средствам. И Набиуллина, которая железобетонно не сдвигается со своей позиции, раз за разом говоря, что то высокая инфляция, то теперь инфляционные ожидания не позволяют ослаблять денежно-кредитную политику слишком сильно», — отметил Титов.

Титов добавил, что реальность никуда не девается, а в ней наблюдается «пусть не рецессия, но однозначное охлаждение экономики» по большинству фронтов. Эксперт подчеркнул, что без смягчения денежно-кредитной политики экономика снова не «согреется».

«И производительность труда мы не поднимем без инвестиций, отнюдь не только за счет собственных средств предприятий. Короче, ждем», — заключил Титов.

На пленарной сессии Московского финансового форума глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов подискутировали по поводу перспектив российской экономики, бюджета и денежно-кредитной политики.

Набиуллина подчеркнула, что текущее замедление экономической активности не стоит приравнивать к рецессии. По ее словам, курс рубля должен определяться рынком, а не корректироваться регулятором. Она также отметила, что сбалансированный федеральный бюджет является ключевым условием для сохранения умеренных процентных ставок.

Силуанов заявил, что проект бюджета на 2026–2028 годы должен способствовать смягчению денежно-кредитной политики. По его мнению, в условиях планового охлаждения экономики важно поддерживать наиболее эффективные компании, а также обеспечивать снижение инфляции и рост доходов населения, избегая риска чрезмерного замедления.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что экономика РФ замедляется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами