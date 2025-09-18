Титов оценил дискуссию Силуанова и Набиуллиной на Московском финансовом форуме

Дискуссия между министром финансов Антоном Силуановым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на Московском финансовом форуме была игрой полутонов и показала разницу в подходах ведомств, заявил «Газете.Ru» сппредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Московский финансовый форум отметился очень примечательной дискуссией на сцене между Андреем Макаровым, Антоном Силуановым, Сергеем Собяниным и Эльвирой Набиуллиной. В английском языке по этому поводу есть хорошее слово picturesque. Можно перевести как «живописный», но не совсем то. В общем, получил искреннее удовольствие от игры полутонов в разговоре между людьми, которые друг друга понимают. Хоть и не все говорят. Потому что все, конечно, по-своему правы. И Силуанов, который всегда призывает жить по средствам. И Набиуллина, которая железобетонно не сдвигается со своей позиции, раз за разом говоря, что то высокая инфляция, то теперь инфляционные ожидания не позволяют ослаблять денежно-кредитную политику слишком сильно», — отметил Титов.

Титов добавил, что реальность никуда не девается, а в ней наблюдается «пусть не рецессия, но однозначное охлаждение экономики» по большинству фронтов. Эксперт подчеркнул, что без смягчения денежно-кредитной политики экономика снова не «согреется».

«И производительность труда мы не поднимем без инвестиций, отнюдь не только за счет собственных средств предприятий. Короче, ждем», — заключил Титов.

На пленарной сессии Московского финансового форума глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов подискутировали по поводу перспектив российской экономики, бюджета и денежно-кредитной политики.

Набиуллина подчеркнула, что текущее замедление экономической активности не стоит приравнивать к рецессии. По ее словам, курс рубля должен определяться рынком, а не корректироваться регулятором. Она также отметила, что сбалансированный федеральный бюджет является ключевым условием для сохранения умеренных процентных ставок.

Силуанов заявил, что проект бюджета на 2026–2028 годы должен способствовать смягчению денежно-кредитной политики. По его мнению, в условиях планового охлаждения экономики важно поддерживать наиболее эффективные компании, а также обеспечивать снижение инфляции и рост доходов населения, избегая риска чрезмерного замедления.

