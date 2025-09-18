Россиянам рассказали, как восстановить кредитную историю

Погашение текущих просрочек и своевременное обслуживание кредитов являются первым шагом для восстановления кредитной истории. Об этом Pravda.Ru рассказал заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин.

Кроме того, стоит снизить кредитную нагрузку, чтобы улучшить финансовое положение и повысить шансы на одобрение новых займов. По словам эксперта, для восстановления кредитной истории банк может потребовать использования обеспечения. Например, залога автомобиля или другого имущества.

«Небольшой кредит под обеспечение с последующим безупречным обслуживанием позволяет постепенно формировать положительную кредитную историю и улучшить оценку надежности заемщика банками», — заключил Андрюшкин.

Директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбера Денис Кузнецов до этого говорил, что чаще всего просроченная задолженность по кредитам возникает из-за задержки зарплаты. С проблемой просрочки по кредиту из-за задержки зарплаты, по данным исследования, столкнулись 34% клиентов банка, 11% — из-за потери работы, 11% — из-за того, что забыли оплатить, 8% — из-за отсутствия денег, 7% — по болезни, а из-за непредвиденных расходов 5%.

Ранее сообщалось, что установивший самозапрет на кредиты россиянин снял блокировку и отдал мошенникам 6,5 млн.