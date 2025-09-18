На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист оценил сроки запуска оплаты картами «Мир» в Таиланде

Shutterstock

Россияне смогут расплачиваться картами «Мир» в Таиланде к концу 2025-го или в начале 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

Так он прокомментировал заявление посла РФ в Таиланде Евгения Томихина о том, что Россия надеется на запуск оплаты картами «Мир» в Таиланде.

«Анализируя текущую ситуацию, можно предположить, что реализация инициативы возможна к концу 2025-го или первой половине 2026 года, при условии достижения договоренностей между регуляторами и банками обеих стран. Это подтверждается активными переговорами, которые ведутся на уровне правительств и финансовых институтов. Что касается влияния на турпоток, то запуск карт «Мир» в Таиланде, безусловно, станет положительным фактором, но не приведет к резкому росту числа туристов. Удобство безналичных расчетов снизит зависимость россиян от наличных денег и обменных операций, сделает поездки более безопасными и комфортными», — отметил Гареев.

По его прогнозу, в краткосрочной перспективе можно ожидать увеличения турпотока на 5–8% в течение первого года после начала работы карт «Мир» в Таиланде. Экономист связал это с тем, что часть туристов, которые ранее опасались сложностей с оплатой, будут более активно выбирать Таиланд. Например, летом 2025 года Таиланд уже посетили рекордные 230 тыс. россиян, что на 5% больше, чем в предыдущем году, подчеркнул Гареев. Упрощение финансовых расчетов может поддержать эту положительную динамику, уверен эксперт.

Он заключил, что в долгосрочной перспективе успешная интеграция карт «Мир» может стать моделью для расширения платежной системы в других странах Азии, что укрепит позиции России в регионе.

Россия рассчитывает на запуск карт платежной системы «Мир» в Таиланде, сообщил ТАСС посол РФ в королевстве Евгений Томихин в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, многое будет зависеть от позиции местных регуляторов. «Надеюсь, у них хватит смекалки и смелости договориться и создать более комфортные условия как для наших туристов, так и для гостей из Таиланда», — отметил дипломат.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя хранить деньги дома.

