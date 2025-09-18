На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали, что поможет им решить проблемы с деньгами

Половина опрошенных россиян хотят программы финансового просвещения на работе
Shutterstock

Каждый третий работающий россиянин (33%) заявил, что финансовые проблемы напрямую влияют на его производительность труда, снижают эффективность. Таковы результаты опроса, проведенного Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) Минфина России и сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть у «Газеты.Ru»).

20% денежные неурядицы мотивируют работать больше и лучше. 50% опрошенных заявили об актуальности программ финансового просвещения на работе. По их мнению, это помогло бы решить проблемы с деньгами.

Наиболее востребованы у россиян темы сбережений и инвестиций (52%), личного финансового планирования (43%), налоговых вычетов (35%), безопасности (31%) и пенсионных накоплений (29%). Мужчины больше интересуются инвестициями, а женщины — защитой от мошенников, управлением бюджетом и обучением детей основам финансовой грамотности (25%). На предпочтения влияет и возраст. Россияне до 35 лет хотят узнать больше о вложениях в фондовый рынок, а респонденты старше 45 лет — о пенсионном обеспечении.

Со стороны работодателей, 59% HR-специалистов согласны с необходимостью повышения финансовой грамотности своих сотрудников. Польза для бизнеса, по мнению кадровиков, очевидна: снижение финансового стресса сотрудников, повышение лояльности и снижение текучести кадров, а также сокращение потерь рабочего времени.

Несмотря на растущий спрос, внедрение корпоративных программ по финансовому просвещению требует большей интенсивности, считает врио директора НИФИ Минфина России (реализует проект «Моифинансы.рф») Глеб Покатович.

«Чтобы это изменить, по инициативе Минфина России мы разработали комплексную программу «Повышение финансовой грамотности на рабочем месте». Она предусматривает возможность как очного, так и онлайн-обучения, включает проверочное и итоговое тестирование, учебный курс из восьми модулей, а также обратную связь с кадровыми службами. Все материалы ориентированы на взрослую, экономически активную аудиторию. Важно дать ей актуальные знания, сформировать полезные навыки и установки в сфере управления личными финансами», — отметил Покатович.

В опросе, который подразумевал многовариантность ответов, приняли участие 1 тыс. представителей кадровых служб и 1,6 тыс. соискателей рабочих мест. Результаты исследования были представлены на Московском финансовом форуме.

Ранее россиянам рассказали, сколько денег хранить в долларах.

