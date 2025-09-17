На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

От «Газпромнефти» потребовали снизить цены

ФАС потребовала от «Газпромнефти» снизить цены на бензин и дизтопливо в Тюмени
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение компании «Газпромнефть — Региональные продажи» о недопустимости необоснованного повышения цен на заправках в Тюмени. Об этом говорится на сайте ФАС.

«Организация повысила цены на топливо на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин. Такие действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Компанию обязали решить вопрос с ценами до 29 сентября. В противном случае будет возбуждено антимонопольное дело.

Недавно сообщалось, что дефицит бензина, возникший на некоторых автомобильных заправочных станциях (АЗС) в Крыму, связан со сложной логистикой и временными ограничениями поставок.

4 сентября глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на внутреннем рынке топлива создается искусственный ажиотаж, так как недобросовестные предприниматели пытаются заработать на спекулятивных ожиданиях потребителей.

Ранее в Минэнерго объяснили ужесточение правил биржевых торгов бензином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами