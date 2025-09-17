На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рыночная стоимость производителя лабубу упала на $13 млрд

«Ъ»: стоимость компании-производителя лабубу упала на $13 млрд
true
true
true
close
Ruud Suhendar/Shutterstock/FOTODOM

В период с 26 августа по сегодняшний день рыночная стоимость компании Pop Mart International, производителя популярной китайской фигурки лабубу, упала на $13 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным на 15 сентября капитализация компании составляла $44 млрд, падение связано с «затуханием ажиотажа вокруг игрушек», отмечают в Bloomberg. В этот же день акции упали в цене на 9%. Это стало самым крупным падением с апреля.

В июле фирма Pop Mart перегнала в своей стоимости российскую транснациональную энергетическую компанию «Газпром».

По состоянию на 22 июля 2025 года стоимость компании составляла $42,4 миллиарда, тогда как «Газпром» оказался на несколько миллиардов дешевле. Компанию оценили в $38,8 миллиардов.

Основатель компании Pop Mart Ван Нин, несмотря на снижение рыночной стоимости компании, остается одним из самых молодых миллиардеров Китая. Он и его семья на 15 сентября занимали 108-е место в списке миллиардеров Forbes Real-Time.

Ранее была названа сумма, которую россияне потратили на лабубу в этом году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами