Рыночная стоимость производителя лабубу упала на $13 млрд

В период с 26 августа по сегодняшний день рыночная стоимость компании Pop Mart International, производителя популярной китайской фигурки лабубу, упала на $13 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным на 15 сентября капитализация компании составляла $44 млрд, падение связано с «затуханием ажиотажа вокруг игрушек», отмечают в Bloomberg. В этот же день акции упали в цене на 9%. Это стало самым крупным падением с апреля.

В июле фирма Pop Mart перегнала в своей стоимости российскую транснациональную энергетическую компанию «Газпром».

По состоянию на 22 июля 2025 года стоимость компании составляла $42,4 миллиарда, тогда как «Газпром» оказался на несколько миллиардов дешевле. Компанию оценили в $38,8 миллиардов.

Основатель компании Pop Mart Ван Нин, несмотря на снижение рыночной стоимости компании, остается одним из самых молодых миллиардеров Китая. Он и его семья на 15 сентября занимали 108-е место в списке миллиардеров Forbes Real-Time.

