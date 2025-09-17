Экс-глава аэропорта Жуковский и Red Wings готовится купить «Волгу-Днепр»

Бывший гендиректор аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин ведет переговоры по покупке группы компаний «Волга-Днепр». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным «Ъ», ООО «Евраз Авиа Сервис» («ЕАС Групп»), в которой Солодилин является гендиректором, и «Волга-Днепр» подписали предварительное соглашение, согласно которому покупателю перейдут все три авиакомпании группы («Волга-Днепр», «Атран» и AirBridgeCargo, АВС), «Волга-Днепр Техникс» и «Волга-Днепр Инжиниринг».

В «ЕАС Групп» подтвердили газете планы, при этом сумму сделки не назвали.

Группа «Волга-Днепр» до 2022 года была одной из крупнейших на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Однако после она попала под санкции ряда стран, в том числе США, что стало причиной кризиса в компании.

В августе основатель группы компаний Алексей Исайкин объявил о возможной передаче холдинга государству. По данным «Ъ», Минтранс сообщил компании, что считает нецелесообразной передачу группы в собственность государства.

По мнению источников издания, опыт зарубежного партнерства и связи Солодилина могут помочь группе решить проблему освобождения оставшихся за рубежом самолетов из-под ареста, а также урегулирования вопросов с не летающими в России Boeing.

Ранее суд передал государству половину долей «Рижского хлеба».