В России задумались о выпуске водки «Сталин»

Производитель коньяка ЗАО «Новокубанское» подал заявку в Роспатент на регистрацию брендов «Ленин» и «Сталин», под которыми можно будет продавать алкоголь разных видов. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Краснодарская компания ЗАО «Новокубанское» 19 августа подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Ленин» и «Сталин». В случае успешной регистрации организация сможет выпускать алкоголь под этими брендами», — сообщили в сервисе.

Согласно заявкам, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru», под товарными знаками можно будет реализовывать аперитивы, бренди, вина, виски, водку, джин, ликеры и другие напитки.

В сервисе напомнили, что ЗАО «Новокубанское» работает с 1994 года. По итогам 2024 года выручка организации составила 350 млн рублей, чистая прибыль — 37 млн рублей. Предприятие является одним из старейших производителей коньяка в России. Завод был основан в 1943 году, а с 1965 года ведет свою «коньячную историю».

