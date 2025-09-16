На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о снижении материального благополучия граждан

Экономист Зубец заявил о снижении материального благополучия россиян
true
true
true
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В России начала снижаться реальная платежеспособность граждан, на это повлиял рост цен на жилищно-коммунальные услуги, товары и лекарства. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

Он уточнил, что ключевым параметром этого показателя является не уровень заработной платы, а самооценка уровня дохода — хватает ли россиянам денег по их мнению. По словам эксперта, пик самооценки этого уровня пришелся на конец 2024 — начало 2025 года, когда рост зарплат опережал инфляцию.

«В последнее время мы видим, что оценка покупательной способности своих доходов начала падать. К сожалению, мы прошли пик уровня материального благополучия для населения. Потому что у нас существенный рост платежей по ЖКХ, быстрый рост цен на разные товары, включая лекарства, все это съедает доходы, которые у людей есть», — сказал Зубец.

Результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru») до этого показали, что большинство (68%) опрошенных россиян заявили, что за последние два года их рабочая нагрузка значительно увеличилась, при этом доход остался на прежнем уровне.

Ранее финансист рассказала, кто заплатит за высокие доходы от вкладов.

