Названы последствия повышения возраста молодежи до 45 лет

Россияне смогут покупать квартиры на более выгодных условиях в случае повышения возраста молодежи до 40–45 лет, сказала «Газете.Ru» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, замруководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Так она прокомментировала предложение Минтруда РФ повысить возраст молодежи до 40–45 лет.

«В целом это инициатива, имеющая обоснования и направленная на поддержку граждан. Если говорить про ипотечные программы, то для молодых специалистов они предлагаются по более низкой процентной ставке, соответственно при увеличении возраста молодежи есть шанс приобрети объекты недвижимости на более выгодных условиях до 45 лет. Возраст 40–45 лет является оптимальным для развития и карьерного роста, так как начиная с 35 лет сотрудник уже имеет опыт как в отрасли, так и непосредственно деятельности в организации», — отметила Коваленко.

По словам экономиста, в целом с уровнем медицины, который есть сейчас, возраст 40–45 лет может считаться молодежным.

Минтруд предложил поднять возраст молодежи до 40–45 лет 7 сентября. Глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде Константин Абрамов подчеркнул, что в настоящее время у россиян «сдвинулся» как возраст взросления, так и старения.

Россияне по программе «Молодая семья» могут взять ипотеку под более чем 5,75%. Кредит выдается парам и родителям-одиночкам и позволяет купить собственное жилье с помощью субсидии в размере 30% или 35% от средней стоимости недвижимости в регионе. Получить субсидию могут родители или женатые пары младше 35 лет, нуждающиеся в жилье.

Ставки по рыночной ипотеке сейчас составляют около 23,5%.

