В России подорожали подсолнечное масло и хлеб

Экономист Абрамов: подсолнечное масло в РФ подорожало более чем на 22% за год

Подсолнечное масло «Олейна» в российских магазинах подорожало на 6,3% с 30 августа по 6 сентября. В годовом выражении оно прибавило в цене 22,3%, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Бюджетный белый хлеб за неделю подорожал на 4,8%, морковь подешевела на 11,8%. Само значение Индекса Мишек за неделю не изменилось по сравнению с предыдущими семью днями. По данным на 6 сентября, значение Индекса Мишек в годовом выражении увеличилось на 7,8% по сравнению с его ростом на 8% неделей ранее», — отметил Абрамов.

За год подорожали апельсиновый сок J7 (+62,2%), морковь (+30,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), конфеты «Мишка косолапый» (+10,0%), белый хлеб (+4,8%) и детский мармелад «Fruit-Tella» (+1,1%).

За год снизились цены на бананы (-18,8%), чай черный «Акбар» (-4,9%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-4,5%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-3,0%), сельдь «Матиас» (-2,8%) и бюджетные куриные тушки (-1,2%). Цены на яйца «Окские» категории С1 за год не изменились.

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 25 августа годовая инфляция снизилась до 8,48% с 8,49% на 18 августа и 8,79% на конец июля.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.