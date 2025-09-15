На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о росте цен на гречку

Аналитик Тренин: гречка может подорожать в РФ из-за сокращения посевных площадей
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Цены на гречневую крупу в России могут вырасти в среднесрочной перспективе из-за сокращения посевных площадей. Об этом предупредил в интервью для РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Антон Тренин.

При этом Тренин подчеркнул, что общий уровень производства и значительные запасы ограничат возможное повышение цен на этот продукт.

23 августа газета «Известия» писала, что урожай гречки может упасть на 35% по итогам 2025 года, что является минимумом за шесть лет.

Доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина предположила, что гречка в российских магазинах может подорожать на 8-12% во втором полугодии по сравнению с первым.

При этом она заявила, что проведение информационных кампаний о текущих запасах гречки и прогнозируемых урожаях может помочь снизить панику и чрезмерный спрос, что позитивно скажется на ценах.

Ранее Набиуллина рассказала, почему выросли инфляционные ожидания россиян.

