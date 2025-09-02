На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о резком подорожании гречки

Экономист Байгузина: гречка в России подорожает на 8-12% во втором полугодии
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Гречка в российских магазинах может подорожать на 8-12% во втором полугодии по сравнению с первым, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

Урожай гречки может упасть на 35% по итогам 2025 года, написала газета «Известия» 23 августа.

«Всплеск цен на гречку может начаться по мере распространения новостей о плохом урожае. Как правило, цены начинают расти, когда информации становится достаточно, чтобы вызвать опасения среди потребителей и торговых компаний. Для предотвращения резкого роста цен и минимизации негативного эффекта от подорожания гречки необходимо поддержать сельское хозяйство. Государственные субсидии и помощь аграриям могут помочь улучшить условия для производства и снизить затраты, что, в свою очередь, может удержать цены на гречку на более стабильном уровне», — отметила Байгузина.

По ее мнению, создание резервных запасов гречки на уровне государства может помочь сдержать цены в условиях дефицита. Экономист уверена, что это также позволит сгладить сезонные колебания цен на крупу. Байгузина добавила, что поощрение производства других злаков и формирование устойчивой цепочки поставок может снизить зависимость от гречки и помочь сбалансировать рынок.

Экономист заключила, что проведение информационных кампаний о текущих запасах гречки и прогнозируемых урожаях может помочь снизить панику и чрезмерный спрос, что позитивно скажется на ценах.

Ранее была спрогнозирована реальная инфляция по итогам 2025 года.

