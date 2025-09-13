В России запустили процедуру банкротства Volkswagen AG

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру конкурсного производства в отношении находящегося в Российской Федерации имущества немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG. Об этом сообщает ТАСС.

«Ввести в отношении Volkswagen AG <…> локальное производство по делу о банкротстве и конкурсное производство в отношении имущественной массы, расположенной на территории РФ, и связанной с ней сроком на шесть месяцев», — объявил резолютивную часть решения судья Валерий Марасанов.

По его словам, также суд включил в реестр требований кредиторов автоконцерна требования российского акционерного общества «Камея» в размере 16,9 млрд рублей.

До этого АО «Камея» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о банкротстве Volkswagen AG. По информации газеты «Коммерсантъ», попытки автоконцерна выкупить долг потерпели фиаско. При этом юристы Volkswagen AG утверждали, что договор цессии (соглашение, по которому кредитор передает право на взыскание долга третьему лицу), заключенный в марте 2025 года, был экономически не обоснован и представители автоконцерна не давали на него согласие. Кроме того, Volkswagen AG считал договор цессии скрытой формой прикрытия дарения между аффилированными компаниями. Суд не принял эти аргументы, написала газета.

