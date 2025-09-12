На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина заявила о сохранении неопределенности с бюджетными решениями

Набиуллина: неопределенность со стороны бюджета сохраняется, нужна осторожность
Владимир Федоренко/РИА Новости

В условиях сохраняющейся неопределенности, в том числе в части бюджетных решений правительства, нужно с осторожностью действовать при принятии решений по ключевой ставке. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Она отметила, что инфляция в России с начала 2025 года значительно снизилась, в это же время экономическая активность и внешний спрос замедлились. Набиуллина объяснила, что это «задает общее направление на снижение ставки».

«Инфляционные ожидания остались повышенными, корпоративное кредитование ускорилось. Неопределенность, в том числе связанная с решениями по бюджету, сохранилась», — указала она.

В этих условиях, подчеркнула глава регулятора, необходимо действовать аккуратно при принятии решений, оценивая подстройку денежно-кредитных условий и реакцию рынков.

Она призналась, что совет директоров Банка также рассматривал возможность сохранения ключевой ставки на уровне 18%, но в итоге было решил снизить ее на 1 процентный пункт. Набиуллина отметила, что решение Центробанка по ставке в октябре во многом будет зависеть от параметров бюджета.

ЦБ на заседании 12 сентября в третий раз подряд в этом году снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17% годовых.

Ранее Центробанк объяснил снижение ключевой ставки.

