Сбер запустил центр обучения для инвесторов

«СберИнвестиции» модернизировали раздел обучения в мобильном приложении
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

В «СберИнвестициях» появились учебные треки для инвесторов, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь в разделе обучения для инвесторов контент персонализируется согласно индивидуальным потребностям пользователя, появились видео и интерактивные курсы, а также добавились квизы и задачники.

В «СберИнвестициях» отметили, что эксперты помогут пользователям корректно формулировать свой запрос и выбрать стратегию, чтобы грамотно управлять портфелем.

Как отметил директор проектов «Брокерский бизнес» Сбера Владимир Лебедев, главная цель – помогать инвесторам решать конкретные финансовые задачи.

«Поэтому мы формируем персонализированные треки вокруг жизненных сценариев пользователей. Так у инвестора появляется практический маршрут – как накопить на пенсию, сформировать капитал для образования детей или подготовиться к крупным покупкам», — сказал он.

Лебедев добавил, что в ближайшее время планируется давать больше треков под разные ситуации.

