Бывший министр финансов Задорнов раскритиковал введение цифрового рубля

Бывший глава Минфина РФ, экономист Михаил Задорнов заявил, что считает введение цифрового рубля неудачной идеей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его словам, он не понимает «прикладное значение» цифрового рубля и «абсолютно не верит» что валюта будет внедрена повсеместно.

«Все время будет срок его внедрения сдвигаться. Но, к сожалению, некоторые банки — участники эксперимента (по внедрению цифрового рубля.— «Газета.Ru») будут нести определенные издержки», — отметил Задорнов.

Он добавил, что небольшие банки будут проще переносить введение цифрового рубля, «поскольку применение пока еще непонятно».

10 сентября член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин говорил, что в России с 1 октября вступят в силу изменения, которые затронут различные сферы жизни, включая предпринимательство, государственные процессы. В частности, в бюджетной системе запланирован постепенный переход на цифровой рубль — предполагается, что это станет трамплином для развития финансовой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября.