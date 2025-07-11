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Экономист ответил, стоит ли вкладываться в биткоин

Экономист Бархота: криптовалюта считается ненадежным видом вложения
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Dado Ruvic/Reuters

Криптовалюта считается очень ненадежным видом вложения из-за непредсказуемости курса. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, биткоин ничем не обеспечен, поэтому невозможно спрогнозировать, какой будет динамика его курса. Это может грозить инвесторам убытками. Он отметил, что от его покупки выиграют только те, кто купили его, когда он стоил всего несколько долларов.

Экономист отметил, что к недостаткам такого вложения является и длительная конвертация, потому что биткоин нужно перевести сначала в доллар, а после — в рубли. Это может занять определенное время, за которое курс может упасть.

«Также следует учитывать, что при покупке криптовалюты высок риск попасть на мошенников. Плюс всегда есть операционные риски. К примеру, если конвертация через криптобиржевую платформу не пройдет, деньги могут зависнуть и человек потеряет средства. Поэтому можно остаться вообще ни с чем», — добавил Бархота.

Накануне сообщалось, что стоимость биткоина демонстрирует рост, увеличившись на 3,5% и впервые в истории превысив отметку в $113 тысяч. На крупнейшей криптовалютной бирже Binance по состоянию на 20:10 по московскому времени биткоин вырос на 3,49% за сутки, достигнув цены в $113 231,01.

Ранее был назван курс биткоина после новых торговых пошлин США.

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